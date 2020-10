Covid: Bulgaria, 2.760 casi in 24 ore, è nuovo record (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - SOFIA, 29 OTT - nuovo record dei contagi da coronavirus in Bulgaria, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.760 nuovi casi a seguito di 9.946 test diagnostici effettuati. Il maggior ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - SOFIA, 29 OTT -dei contagi da coronavirus in, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.760 nuovia seguito di 9.946 test diagnostici effettuati. Il maggior ...

(ANSA) - SOFIA, 29 OTT - Nuovo record dei contagi da coronavirus in Bulgaria, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.760 nuovi casi a seguito di 9.946 test diagnostici effettuati. Il maggior ...

Secondo la Johns Hopkins University, in Europa sono 250mila le persone morte in relazione al coronavirus. Il Belgio ... Tra le misure applicate negli altri Paesi, come Svizzera, Grecia e Bulgaria, ci ...

