(Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - BRASILIA, 29 OTT - Il Brasile ha superato i 158mila decessi causati dal coronavirus, con una media giornaliera, calcolata su sette giorni, in calo di oltre il 10%, mentre cresce il numero ...

TgLa7 : #Covid_19 In #Brasile morto un volontario coinvolto nella sperimentazione clinica del #vaccino sviluppato da AstraZ… - HuffPostItalia : Morto in Brasile un volontario del vaccino anti Covid di Astrazeneca - Adnkronos : #Covid, morto volontario test vaccino #AstraZeneca in #Brasile - serenel14278447 : Covid: Brasile, i morti superano quota 158 mila - iconanews : Covid: Brasile, i morti superano quota 158 mila -

(ANSA) - BRASILIA, 29 OTT - Il Brasile ha superato i 158mila decessi causati dal coronavirus, con una media giornaliera (calcolata su sette giorni) in calo di oltre il 10%, mentre cresce il numero ...

