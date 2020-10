Covid, Boccia: "Attivabili oltre 10.300 posti in terapia intensiva" (Di giovedì 29 ottobre 2020) "Oggi dobbiamo dare un messaggio chiaro al Paese e tranquillizzare i cittadini : sono immediatamente Attivabili in tempo reale oltre 10.300 posti di terapia intensiva , tra quello già attivi nelle ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) "Oggi dobbiamo dare un messaggio chiaro al Paese e tranquillizzare i cittadini : sono immediatamentein tempo reale10.300di, tra quello già attivi nelle ...

