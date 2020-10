Covid, Bellanova a Radio24: “Italia viva non è contro Conte. Su quali dati il governo prende le decisioni? Noi non lo sappiamo” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Italia viva contro Conte? “Assolutamente no. Vogliamo dare un contributo, perché il Paese non precipiti in una situazione di difficoltà economica oltre a non contrastare l’espandersi del Covid. La nostra battaglia è esattamente questa, come abbiamo fatto negli ultimi mesi, non siamo stati silenti, vogliamo intervenire sui punti di maggiore criticità.” Lo ha detto Teresa Bellanova, ministra delle Politiche agricole,a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “Dalle 6.30 del mattino a sabato a mezzanotte ho chiesto: su quali dati scientifici noi discutiamo? Ma questi dati non vengono ancora messi nella disponibilità dei ministri, almeno di Bellanova e Bonetti – ha aggiunto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Italia? “Assolutamente no. Vogliamo dare un contributo, perché il Paese non precipiti in una situazione di difficoltà economica oltre a non contrastare l’espandersi del. La nostra battaglia è esattamente questa, come abbiamo fatto negli ultimi mesi, non siamo stati silenti, vogliamo intervenire sui punti di maggiore criticità.” Lo ha detto Teresa, ministra delle Politiche agricole,a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “Dalle 6.30 del mattino a sabato a mezzanotte ho chiesto: suscientifici noi discutiamo? Ma questinon vengono ancora messi nella disponibilità dei ministri, almeno die Bonetti – ha aggiunto ...

