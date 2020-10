Covid: Argentina, superati i 30.000 morti (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - BUENOS AIRES, 29 OTT - L'Argentina ha registrato nelle ultime 24 ore altri 345 morti legati alla pandemia da coronavirus, raggiungendo quota 30.071. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto delle ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - BUENOS AIRES, 29 OTT - L'ha registrato nelle ultime 24 ore altri 345legati alla pandemia da coronavirus, raggiungendo quota 30.071. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto delle ...

(ANSA) - BUENOS AIRES, 29 OTT - L'Argentina ha registrato nelle ultime 24 ore altri 345 morti legati alla pandemia da coronavirus, raggiungendo quota 30.071. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto ...

