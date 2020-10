Covid, anche in Alto Adige bar e ristoranti aperti fino alle 18 (Di giovedì 29 ottobre 2020) L' Alto Adige ci ripensa e si uniforma all'ultimo Dpcm con una nuova ordinanza del governatore Arno Kompatscher .Dunque da sabato 31 ottobre fino a martedì 24 novembre r istoranti e negozi , ad ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'ci ripensa e si uniforma all'ultimo Dpcm con una nuova ordinanza del governatore Arno Kompatscher .Dunque da sabato 31 ottobrea martedì 24 novembre r istoranti e negozi , ad ...

StefanoFassina : Anche oggi @Confindustria attacca il Governo “per ritardi e errori” su misure anti #COVID__19 Ci sono stati. Ma, ca… - matteosalvinimi : ?????? CLAMOROSO: L'UE FINANZIA L'ISTITUTO DI VIROLOGIA DI WUHAN, LA CITTÀ DA CUI È PARTITO IL COVID. Vogliamo sapere… - repubblica : La barista del Bresciano che sfida lo stop anti-Covid: 'Io non chiudo alle 18, possono anche arrestarmi' - jenny98875273 : RT @CateVonPillar: Oggi ho trovato questo semplice schemino che spero torni utile nello spiegare come funziona la prevenzione, per ogni ris… - AssiElena : RT @AlfioKrancic: Terribile testimonianza di Massimo Giannini sulla sua esperienza ospedaliera durante la sua degenza Covid. Forse anche lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche Covid, anche in Alto Adige bar e ristoranti aperti fino alle 18 QUOTIDIANO.NET Lucca Comics: l'idea, collaborazione con gli Uffizi. E i fumetti diventano opera d'arte

Lucca, 29 ottobre 2020 - Una collaborazione tra Lucca Comics e Uffizi. E' quella che immagina il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, ospite a Lucca alla rassegna, la più grande fiera italiana europea ...

Ornella Vanoni ha il Covid: 'Sto bene, sono asintomatica'

Con questo messaggio, pubblicato su Facebook, la cantante milanese Ornella Vanoni, foto, ha comunicato la propria positività al Coronavirus, postando anche una foto che la ritrae a letto, tra i cuscin ...

Lucca, 29 ottobre 2020 - Una collaborazione tra Lucca Comics e Uffizi. E' quella che immagina il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, ospite a Lucca alla rassegna, la più grande fiera italiana europea ...Con questo messaggio, pubblicato su Facebook, la cantante milanese Ornella Vanoni, foto, ha comunicato la propria positività al Coronavirus, postando anche una foto che la ritrae a letto, tra i cuscin ...