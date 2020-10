Covid | allarme alla Pisana dopo la scomparsa di Bartoloni

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) È. Il consiglio regionale del Lazio, convocato in seduta per stamane, è stato improvvisamente rinviato “a data da destinarsi”. La decisione è stata comunicata dal presidente dell'assemblea Mauro Buschini, ai capigruppo d'aula. A quanto pare è un. In mattinata era stato il consigliere Marco Cacciatore - ex grillino poi passato al gruppo misto - ad annunciare via Facebook la propria positività al post del test rapido. In attesa del tampone molecolare Cacciatore si è messo in isolamento. Poi, per tutta la giornata si sono alimentate molte voci, anche perchétutti sono ovviamente scossi per la recente ...