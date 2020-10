Covid, adolescenti positivi aumentati di 50 volte (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ottobre 2020 - Nella settimana dal 18 al 24 ottobre tra Milano e hinterland sono stati scoperti 12.652 nuovi positivi al coronavirus : circa 23 volte i 544 casi registrati tra il 13 e il 19 ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ottobre 2020 - Nella settimana dal 18 al 24 ottobre tra Milano e hinterland sono stati scoperti 12.652 nuovial coronavirus : circa 23i 544 casi registrati tra il 13 e il 19 ...

Fotografia del primo mese di scuola nei bollettini settimanali. Ma tra i bimbi delle elementari il virus cresce meno che tra gli adulti ...

Papà saronnese scrive a Giuseppe Conte: “Lo sport serve ai ragazzi e può anche aiutare a contenere gli assembramenti”

SARONNO – Riceviamoe pubblichiamo la lettera scritta da Fabio Ginelli, papà di un ragazzino saronnese appassionato di sport, per chiedere riprendere subito il calcio e tutti gli sport ...

