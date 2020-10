Covid, a Genova vietato il ‘dolcetto-scherzetto’ di Halloween (Di giovedì 29 ottobre 2020) GENOVA – Niente dolcetti per i bambini di Sestri Levante, Chiavari, Lavagna e Moneglia, nella riviera genovese di levante. La pandemia ha giocato un brutto “scherzetto” anche a loro e gli ha rovinato la festa di Halloween. Niente party, giro del vicinato e scambio di caramelle e regalini. Se si vorranno mascherare alla vigilia di Ognissanti, dovranno farlo a casa e solo con i propri genitori. Leggi su dire (Di giovedì 29 ottobre 2020) GENOVA – Niente dolcetti per i bambini di Sestri Levante, Chiavari, Lavagna e Moneglia, nella riviera genovese di levante. La pandemia ha giocato un brutto “scherzetto” anche a loro e gli ha rovinato la festa di Halloween. Niente party, giro del vicinato e scambio di caramelle e regalini. Se si vorranno mascherare alla vigilia di Ognissanti, dovranno farlo a casa e solo con i propri genitori.

