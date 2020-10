Covid-19 | coordinatore Cts | “Si rischia nuovo lockdown tra 15 giorni” 

giuliog : RT @chiadaina: Valle d’Aosta, la regione più contagiata d’Italia. E il coordinatore sanitario della task dice: “Altro che sci. Con questi n… - chiadaina : Valle d’Aosta, la regione più contagiata d’Italia. E il coordinatore sanitario della task dice: “Altro che sci. Con… - francescomila18 : RT @SardegnaG: #ULTIMORA - positivo al #Covid il coordinatore della Lega in #Sardegna Zoffili, qui mentre manifestava contro i migranti che… - dino_aldo : @vfeltri Potenziamento medici di base Riapertura ospedali dimessi Finanziare e attivare la ricerca scientifica su… - LaStampa : L’allarme del coordinatore dei Ps Covid in Lombardia, Guido Bertolini: Llaumento repentino dei contagi ha raggiunto… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid coordinatore

Inews24

Vergognose le file interminabili ai drive in. Coronavirus, c'è l'accordo tra le Regioni e i medici di base per i tamponi rapidi Due settimane di tempo per decidere sul lockdown Su questo, il ...Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico: da aprile chiediamo misure per i trasporti. Coinvolgere di più i medici di base, sanzioni a chi si rifiuta. Che siano i politici a criticare le indica ...