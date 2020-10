Cosa significa il termine greco da cui nasce il verbo leggere? | Domanda Milionario (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cosa significa il termine greco da cui nasce il verbo leggere? Domanda Milionario Cosa significa il termine greco da cui nasce il verbo leggere? La Domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 29 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere Milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alla Domanda di Chi vuol essere Milionario? La risposta esatta è: dire o raccogliere. Il termine legere, da cui deriva la parola greca,trova affinità ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020)ilda cuiililda cuiil? Laè stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 29 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alladi Chi vuol essere? La risposta esatta è: dire o raccogliere. Illegere, da cui deriva la parola greca,trova affinità ...

