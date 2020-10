Cosa sappiamo finora dell’attacco terroristico di Nizza, in Francia (Di giovedì 29 ottobre 2020) (foto: VALERY HACHE/AFP via Getty Images)Già messa a dura prova dalla pandemia di Covid-19 e dalla decapitazione dell’insegnante Samuel Paty meno di due settimane fa, la Francia nella mattina del 29 ottobre è stata scossa da un nuovo attacco di matrice terroristica fondamentalista a Nizza. L’attacco è avvenuto intorno alle 9 del mattino di giovedì 29 ottobre, quando un uomo armato di coltello ha aggredito e ucciso tre persone nella basilica di Notre-Dame de l’Assomption nella città francese, prima di essere fermato da colpi di arma da fuoco e arrestato dalla polizia municipale. L’Eliseo ha immediatamente annunciato che il presidente francese Emmanuel Macron si sarebbe recato sul luogo dell’attentato di Nizza nel primo pomeriggio – come poi è avvenuto ... Leggi su wired (Di giovedì 29 ottobre 2020) (foto: VALERY HACHE/AFP via Getty Images)Già messa a dura prova dalla pandemia di Covid-19 e dalla decapitazione dell’insegnante Samuel Paty meno di due settimane fa, lanella mattina del 29 ottobre è stata scossa da un nuovo attacco di matrice terroristica fondamentalista a. L’attacco è avvenuto intorno alle 9 del mattino di giovedì 29 ottobre, quando un uomo armato di coltello ha aggredito e ucciso tre persone nella basilica di Notre-Dame de l’Assomption nella città francese, prima di essere fermato da colpi di arma da fuoco e arrestato dalla polizia municipale. L’Eliseo ha immediatamente annunciato che il presidente francese Emmanuel Macron si sarebbe recato sul luogo dell’attentato dinel primo pomeriggio – come poi è avvenuto ...

mante : La cosa che continua a colpirmi di più della pandemia è la sua capacità di creare contrapposizione al posto di soli… - mante : Una sola domanda sensata per Conte oggi: cosa non sapevamo una settimana fa che sappiamo oggi. - ApMdp : Windows 10, interfaccia grafica rivoluzionata già nel 2021: ecco cosa sappiamo oggi - saphiroze : adesso devo prendermi un momento per riflettere perché adesso che hanno finito con le cartoline cosa cazzo fanno non sappiamo nulla - myr_cata : @pensierivforme sappiamo già cosa fare ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sappiamo HTTP/1.1 Server Too Busy