Cosa indossava Ken | il fidanzato di Barbie | nella prima apparizione del 1961? La risposta

Il concorrente Valerio vola alla tredicesima domanda di 'Chi vuol essere milionario' che vale ben 150 mila euro. Una cavalcata trionfale la sua, ecco la domanda che può portarlo verso il milione, massima vincita del gioco. Ecco la domanda: nella sua prima apparizione all'American International Toy Fair del 1961, Ken, il fidanzato di Barbie, Cosa indossava? Le quattro opzioni: un costume da bagno, una mise da motociclista, uno smoking e una divisa del'aeronautica. La risposta è a: un costume da bagno.

Ultime Notizie dalla rete : Cosa indossava Cosa indossava Ken, il fidanzato di Barbie, nella sua prima apparizione Mediaset Play Nella sua prima apparizione, ecco cosa indossava il fidanzato di Barbie, Ken

Tutti conoscono Barbie e tutti conoscono Ken, la coppia di bambole più famose dei giocattoli e forse della storia.

