Corsa allo Spazio europeo Fuori l’Italia | ecco chi resta nella partita per l’Esa

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Uno spagnolo, un austriaco e un norvegese. Sono loro, a quanto apprende Formiche.net, i candidati finali per la guida dell’Agenzia spaziale europea (Esa). Nonostante l’accresciuto peso finanziario nell’ente, l’Italia sarebbe dunquedalla successione al tedesco Johann Dietrich Woerner, in carica dal 2015. Laè apparsa da subito agguerrita, tra l’altro non agevolata da due candidature italiane, quella ufficiale di Simonetta Di Pippo e quella spontanea di Roberto Battiston. Ieri, il comitato di selezione ha riportato la scrematura sui sette candidati ammessi al colloquio al Council dell’Esa, che ha poi fatto rapporto alle delegazioni. LA SELEZIONE Già lo scorso febbraio l’attuale vertice dell’agenzia europea Woerner, in carica dal 2015, aveva annunciato che non avrebbe corso per il ...