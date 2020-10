Coronavirus, ultime notizie – L’Alto Adige ci ripensa: stop a bar e negozi, ristoranti chiusi alle 18. In Brasile le vittime superano quota 158 mila (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, non si fermano i nuovi contagi: +26.831 in 24 ore. +115 ricoverati in terapia intensiva. 217 i decessi – Il bollettino della Protezione Civile 29 ottobreCoronavirus in Lombardia, lieve calo dei nuovi positivi: +7.339. Crescono le terapie intensive: +53 – Il bollettino della Regione Lombardia 29 ottobrePer saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiI «contagi» totali da Coronavirus nel mondo hanno superato quota 44,6 milioni, secondo ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ultimi bollettini:, non si fermano i nuovi contagi: +26.831 in 24 ore. +115 ricoverati in terapia intensiva. 217 i decessi – Il bollettino della Protezione Civile 29 ottobrein Lombardia, lieve calo dei nuovi positivi: +7.339. Crescono le terapie intensive: +53 – Il bollettino della Regione Lombardia 29 ottobrePer saperne di più:(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dbufale e i falsi miti sul Covid-19, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiI «contagi» totali danel mondo hanno superato44,6 milioni, secondo ...

Sono 26.831 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, giovedì 29 ottobre 2020 in Italia nelle ultime 24 ore su 201.452 tamponi: torna a salire l’indice di contagio, oggi al 13.3% Le vittime ...

