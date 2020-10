Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Usa, 75.468 nuovi contagi e 1.000 morti nelle ultime 24 ore (Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus, ultime notizie DAL mondo – Nel mondo si contano oltre 40 milioni di casi accertati di Coronavirus, a fronte di oltre un milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 29 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Usa, 75.468 nuovi contagi e 1.000 morti – Gli Stati Uniti hanno registrato 75.468 nuovi ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020)dal: tutte le news in tempo realeDAL– Nelsi contano oltre 40 milioni di casi accertati di, a fronte di oltre un milione di. Qui lesul Covid-19 in Italia. Di seguito ledalsuldi oggi, giovedì 29 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Usa, 75.468e 1.000– Gli Stati Uniti hanno registrato 75.468...

fanpage : 'Non posso querelarlo perché il reato di #negazionismo non esiste'. Massimo Galli replica duramente ad Alberto Zang… - rtl1025 : ?? Nuovi record per contagi e vittime nelle ultime 24 ore in Italia. I positivi sono 21.994 a fronte di 174.398 tamp… - RaiNews : #Coronavirus: 24.991 nuovi casi, 205 morti e 198.952 tamponi nelle ultime 24 ore in Italia - RenatoMaiaron : Alle teste di cazzo che protestato per le ultime misure adottate dal governo chiedo se sanno cosa sta succedendo al… - SilenzieFalsita : RT @ANotizia: Coronavirus, Pregliasco: «Per vedere gli effetti delle ultime misure, infatti, occorre aspettare almeno la prossima settimana… -