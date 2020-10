Coronavirus | Tridico | “Nei settori essenziali rimasti aperti 47mila contagiati tra il 22 marzo e il 4 maggio | un terzo del totale nel periodo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Le misure prese del governo durante l’epidemia Covid hanno, almeno per il momento, “evitato un rischio povertà per 302mila persone“, in seguito agli effetti economici della pandemia. Sono i dati mostrati nel corso della presentazione del XIX rapporto annuale Inps dal presidente dell’istituto Pasquale, secondo cui “gli interventi adottati dall’esecutivo hanno svolto un’importante azione compensativa, riducendo la perdita di reddito netta del 55% a livello aggregato rispetto allo scenario controfattuale di assenza di intervento”. Secondo quanto certificato dall’Inps, poi, se da una parte le misure di contenimento della pandemia Covid-19 hanno rallentato la diffusione del virus, dall’altra, “nelle zone dei...