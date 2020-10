Coronavirus, tampone anche per Mara Venier: l’annuncio con l’esito (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ore, giorni, settimane di apprensione per l’Italia intera per l’emergenza Coronavirus. Una seconda ondata che non sta risparmiando soprattutto l’ambiente dello spettacolo e della televisione italiana. Sono molti infatti i conduttori, da Gerry Scotti a Carlo Conti, che sono stati trovati positivi al virus. Per precauzione, quindi, molti altri si sono sottoposti a tampone: tra questi, anche Mara Venier. Positivo Carlo Conti: il messaggio di Mara Venier Proprio di ieri la notizia che il big della Rai è tra i contagiati da Covid-19, uno delle decine di migliaia che stanno affrontando il contagio e la malattia in questo inizio autunno. Ad annunciarlo, era stato lo stesso conduttore di Tale e Quale Show: “Voglio essere io a comunicarvi ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ore, giorni, settimane di apprensione per l’Italia intera per l’emergenza. Una seconda ondata che non sta risparmiando soprattutto l’ambiente dello spettacolo e della televisione italiana. Sono molti infatti i conduttori, da Gerry Scotti a Carlo Conti, che sono stati trovati positivi al virus. Per precauzione, quindi, molti altri si sono sottoposti a: tra questi,. Positivo Carlo Conti: il messaggio diProprio di ieri la notizia che il big della Rai è tra i contagiati da Covid-19, uno delle decine di migliaia che stanno affrontando il contagio e la malattia in questo inizio autunno. Ad annunciarlo, era stato lo stesso conduttore di Tale e Quale Show: “Voglio essere io a comunicarvi ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tampone Coronavirus, tamponi e isolati: le nuove regole Il Cittadino di Monza e Brianza Il ministero della Salute attiverà un call center per potenziare il contact tracing. Sileri: “Immuni può migliorare la situazione”

L’app Immuni, lanciata a giugno dal governo, al è stata scaricata da rica 9,4 milioni di utenti e al momento circa 1.600 persone, risultate positive al Covid-19, hanno scambiato ... e altre invece si ...

Coronavirus, due nuovi casi a Palma di Montechiaro

"Si tratta - dice il primo cittadino - di un nuovo focolaio. In compenso, due delle persone affette dal Covid 19, sono risultate guarite dopo avere effettuato il tampone".

