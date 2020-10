Coronavirus Sesto Fiorentino | contagiati 9 impiegati delle poste

(Di giovedì 29 ottobre 2020), i lavoratori diItaliane: "Non ci fanno i tamponi perché costano troppo". Firenze, 9 dipendenti diItaliane positivi al Covid su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sesto

Il Quotidiano Italiano - Bari

Sesto Fiorentino, i lavoratori di Poste Italiane: "Non ci fanno i tamponi perché costano troppo". A Sesto Fiorentino (Firenze) almeno nove dipendenti di Poste Italiane risultano positivi al ...La situazione epidemiologica legata al Covid-19, in Alto Adige, è peggiorata ulteriormente negli ultimi giorni. Per questo motivo la Giunta provinciale si è riunita con urgenza ...