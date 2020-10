**Coronavirus: Salvini, 'italiani chiusi in casa e delinquenti liberi'** (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Non venite a dirci che nel nome del virus chiudete teatri e ristoranti e fate uscire dal carcere cinquemila delinquenti che tornano a casa loro. L'abbiamo già provato e non funziona: gli italiani chiusi in casa, i delinquenti tranquilli a guardare le sue dirette su Raiuno". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al Senato dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull'ultimo Dpcm. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Non venite a dirci che nel nome del virus chiudete teatri e ristoranti e fate uscire dal carcere cinquemilache tornano aloro. L'abbiamo già provato e non funziona: gliin, itranquilli a guardare le sue dirette su Raiuno". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, intervenendo al Senato dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull'ultimo Dpcm.

carlaruocco1 : #Salvini a giugno 'Non ci sarà una seconda ondata di coronavirus'. Le sue profezie estive non si sono avverate e o… - fattoquotidiano : “Non ci sarà una seconda ondata di coronavirus”: da Salvini a Bassetti, le profezie estive dei “minimalisti” del C… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, SALVINI VALUTA DI RICORRERE AL TAR CONTRO IL DPCM IL LEADER DELLA LEGA INCONTRA SINDACI E AMMINISTRATO… - zazoomblog : Coronavirus: Salvini cure a domicilio e farmaci che non piacciono a multinazionali - #Coronavirus: #Salvini… - zazoomblog : Coronavirus: Salvini cure a domicilio e farmaci che non piacciono a multinazionali - #Coronavirus: #Salvini… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Salvini HTTP/1.1 Server Too Busy