Coronavirus, Sala: «Se si decide per il lockdown a Milano voglio essere coinvolto e vedere i dati»

Il sindaco: «Abbiamo messo in atto delle misure già dolorose: pensate ai ristoratori, ai bar, allo spettacolo, ai tassisti, allo sport. Vogliamo vedere che effetto hanno queste azioni?»

