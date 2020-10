Coronavirus | Sala | ' già prese misure dolorose | vediamo effetti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano Giusepperitiene che, a fronte di un'ipotesi possibile di lockdown in città, si siano "messe in attoche sono. Pensate ai ristoratori, ai bar, al mondo dello spettacolo, ai tassisti, allo sport". E quindi, si chiede nel suo video sui social, "vogliamo vedere che effetto hanno queste azioni? Vogliamo darci qualche giorno? Perché il giorno dopo si esce; dicendo 'ma poi forse si fa il lockdown'. Se no perché le abbiamo fatte?", aggiunge.