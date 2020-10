Coronavirus, Renzi: 'Il Dpcm non ferma il virus, crea tensioni' (Di giovedì 29 ottobre 2020) 'Servono decisioni basate su valutazioni scientifiche e non su emozioni irrazionali. Dovremo convivere con il virus ancora per qualche mese: occorre organizzarsi in modo lucido, non con scelte ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 ottobre 2020) 'Servono decisioni basate su valutazioni scientifiche e non su emozioni irrazionali. Dovremo convivere con ilancora per qualche mese: occorre organizzarsi in modo lucido, non con scelte ...

