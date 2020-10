Coronavirus: Regioni del Nord, 'da Governo niente per servizi aggiuntivi tpl' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ott. (Adnkronos) - "È gravissimo che il presidente del Consiglio e il ministro competente cerchino di scaricare le proprie responsabilità sulle Regioni. Inizino invece a erogare le risorse annunciate senza le quali il sistema Tpl non potrà stare in piedi ancora per molto". E' quanto affermano in una nota congiunta gli assessori regionali ai Trasporti di alcune Regioni del Nord, tra cui Lombardia (Claudia Maria Terzi), Veneto (Elisa De Berti), Piemonte (Marco Gabusi), Liguria (Giovanni Berrino) e Friuli Venezia Giulia (Graziano Pizzimenti). Il riferimento è alle parole del ministro Paola De Micheli e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Al Governo abbiamo più volte ribadito che i finanziamenti statali destinati al trasporto pubblico locale per l'emergenza sanitaria ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ott. (Adnkronos) - "È gravissimo che il presidente del Consiglio e il ministro competente cerchino di scaricare le proprie responsabilità sulle. Inizino invece a erogare le risorse annunciate senza le quali il sistema Tpl non potrà stare in piedi ancora per molto". E' quanto affermano in una nota congiunta gli assessori regionali ai Trasporti di alcunedel, tra cui Lombardia (Claudia Maria Terzi), Veneto (Elisa De Berti), Piemonte (Marco Gabusi), Liguria (Giovanni Berrino) e Friuli Venezia Giulia (Graziano Pizzimenti). Il riferimento è alle parole del ministro Paola De Micheli e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Alabbiamo più volte ribadito che i finanziamenti statali destinati al trasporto pubblico locale per l'emergenza sanitaria ...

Covid-19: oggi in Toscana 1966 nuovi casi e 13 decessi

Sono 1966 i nuovi casi di Coronavirus oggi in Toscana, su 15594 tamponi effettuati. Si registrano anche 13 decessi.

