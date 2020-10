Coronavirus, record di nuovi casi: 26.831 contagi su oltre 200mila tamponi (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'Italia registra un record di contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 26.831, contro i 24.991 di mercoledì,. Lo riferisce il ministero della Salute, precisando che i decessi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'Italia registra undidanelle ultime 24 ore. Isono 26.831, contro i 24.991 di mercoledì,. Lo riferisce il ministero della Salute, precisando che i decessi ...

Agenzia_Ansa : #coronavirus nuovo record di #contagi, oltre quota 26mila, le vittime sono 217. Record anche per i #tamponi, oltre… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Belgio: record assoluto di ricoveri #belgio - RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi: 21.401 tamponi e 1.413 nuovi positivi, percentuale scesa al 6,6%. 772 asinto… - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 ottobre: i nuovi contagi continuano a salire (26.831) con 201mila tampo… - toBreak_Free : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Ancora un incremento dei pazienti in terapia intensiva, 115 in 24 ore. #ANSA #COVID -