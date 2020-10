**Coronavirus: per quarantene a Milano sarà attiva la Residenza Adriano** (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ott. (Adnkronos) - L'Hotel Michelangelo passa il testimone alla Residenza Adriano per gestire a Milano le quarantene di chi non ha un luogo adeguato dove rimanere in isolamento. A darne l'annuncio è la vicesindaco Anna Scavuzzo. "Ecco finalmente una notizia che tanto abbiamo atteso", spiega sui sociale. L'Adriano Community Center sarà operativo dalla prossima settimana. Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020), 29 ott. (Adnkronos) - L'Hotel Michelangelo passa il testimone allaAdriano per gestire aledi chi non ha un luogo adeguato dove rimanere in isolamento. A darne l'annuncio è la vicesindaco Anna Scavuzzo. "Ecco finalmente una notizia che tanto abbiamo atteso", spiega sui sociale. L'Adriano Community Center sarà operativo dalla prossima settimana.

