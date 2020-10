Coronavirus, nuovo decesso al Moscati: morta una 87enne (Di giovedì 29 ottobre 2020) È deceduta ieri sera, al Pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino , una 87enne di Mirabella Eclano, Av,. Arrivata a bordo di un'ambulanza del 118 in gravissime ... Leggi su avellinotoday (Di giovedì 29 ottobre 2020) È deceduta ieri sera, al Pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino , unadi Mirabella Eclano, Av,. Arrivata a bordo di un'ambulanza del 118 in gravissime ...

