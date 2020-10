Coronavirus, Merkel annuncia il lockdown soft per tutta la Germania: “Misure pesanti per prevenire emergenza nazionale” (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Dobbiamo agire subito per prevenire un’emergenza nazionale”. Cosi’ la cancelliera Angela Merkel in conferenza stampa, annunciando un lockdown soft per le attività commerciali. “Le aziende verranno sostenute con misure straordinarie perche’ una delle nostre priorità è che l’economia tenga”, ha aggiunto la cancelliera. L'articolo Coronavirus, Merkel annuncia il lockdown soft per tutta la Germania: “Misure pesanti per prevenire emergenza nazionale” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Dobbiamo agire subito perun’nazionale”. Cosi’ la cancelliera Angelain conferenza stampa,ndo unper le attività commerciali. “Le aziende verranno sostenute con misure straordinarie perche’ una delle nostre priorità è che l’economia tenga”, ha aggiunto la cancelliera. L'articoloilperla: “Misurepernazionale” proviene da Il Fatto Quotidiano.

