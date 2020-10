Coronavirus: Mauri (Mondadori), 'rimbalzo libro dopo lockdown, continua a crescere' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ott. (Adnkronos) - "Il mercato del libro ha avuto un ottimo rimbalzo dopo i due mesi di chiusura del lockdown, dove era calato non tanto per la crisi del mezzo ma per la chiusura fisica delle librerie", da dove "passa il 70% delle vendite dei libri". Lo rivela Ernesto Mauri, amministratore delegato di Mondadori, durante un evento PwC dedicato al mondo media. dopo il rimbalzo, "da 22 settimane il libro cresce rispetto all'anno scorso", aggiunge, spiegando che la libreria resta "un avamposto cruciale e fondamentale per arrivare a comprare un libro". I lettori in Italia "non sono tanti, ma sono fedeli, continuano a leggere". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ott. (Adnkronos) - "Il mercato delha avuto un ottimoi due mesi di chiusura del, dove era calato non tanto per la crisi del mezzo ma per la chiusura fisica delle librerie", da dove "passa il 70% delle vendite dei libri". Lo rivela Ernesto, amministratore delegato di, durante un evento PwC dedicato al mondo media.il, "da 22 settimane ilcresce rispetto all'anno scorso", aggiunge, spiegando che la libreria resta "un avamposto cruciale e fondamentale per arrivare a comprare un". I lettori in Italia "non sono tanti, ma sono fedeli,no a leggere".

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - "Il mercato del libro ha avuto un ottimo rimbalzo dopo i due mesi di chiusura del lockdown, dove era calato non tanto per la crisi del mezzo ma per la chiusura fisica del ...

