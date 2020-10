Coronavirus, Macron annuncia il lockdown: “Tracciamento non più efficace, nessun Paese in Europa lo sostiene” (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Potremmo anche scommettere tutto sulla strategia di testare, allertare e proteggere. Eseguiamo 1.9 milioni di test a settimana, ma ci sono ancora tra le 40 e le 500mila contaminazioni giornaliere. Questo sistema non è più efficace. nessun Paese europeo lo sostiene più“. Sono le parole del presidente Emmanuel Macron che ieri sera, in un discorso alla nazione, ha annunciato un nuovo lockdown in Francia. L'articolo Coronavirus, Macron annuncia il lockdown: “Tracciamento non più efficace, nessun Paese in Europa lo sostiene” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Potremmo anche scommettere tutto sulla strategia di testare, allertare e proteggere. Eseguiamo 1.9 milioni di test a settimana, ma ci sono ancora tra le 40 e le 500mila contaminazioni giornaliere. Questo sistema non è piùeuropeo lo sostiene più“. Sono le parole del presidente Emmanuelche ieri sera, in un discorso alla nazione, hato un nuovoin Francia. L'articoloil: “Tracciamento non piùinlo sostiene” proviene da Il Fatto Quotidiano.

