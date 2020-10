Coronavirus, l'Italia verso lo scenario 4? Ecco le misure dell'Iss (Di giovedì 29 ottobre 2020) Francesca Galici Il bollettino Iss settimanale potrebbe determinare l'aggravamento dell'epidemia in Italia, che così entrerebbe nello scenario 4 L'epidemia è fuori controllo? La domanda sta circolando con sempre più insistenza alla luce dei dati quotidianamente snocciolati dalla Protezione Civile. A differenza della prima ondata di marzo, il virus stavolta ha una diffusione più omogenea da nord a sud e risulta più complicato da gestire e da contenere. Milano è la grande "malata" ma destano preoccupazione anche la Valle d'Aosta, la Campania e la Toscana, dove il virus sta colpendo con maggiore forza rispetto a marzo. Alla luce di tutto questo, l'Istituto superiore di sanità si avvia allo scenario 4, ossia il più grave per l'Iss. nodo ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Francesca Galici Il bollettino Iss settimanale potrebbe determinare l'aggravamento'epidemia in, che così entrerebbe nello4 L'epidemia è fuori controllo? La domanda sta circolando con sempre più insistenza alla luce dei dati quotidianamente snocciolati dalla Protezione Civile. A differenzaa prima ondata di marzo, il virus stavolta ha una diffusione più omogenea da nord a sud e risulta più complicato da gestire e da contenere. Milano è la grande "malata" ma destano preoccupazione anche la Valle d'Aosta, la Campania e la Toscana, dove il virus sta colpendo con maggiore forza rispetto a marzo. Alla luce di tutto questo, l'Istituto superiore di sanità si avvia allo4, ossia il più grave per l'Iss. nodo ...

