Coronavirus Latina e Provincia, 136 nuovi casi. Ecco dove sono stati registrati (Di giovedì 29 ottobre 2020) sono 136 i nuovi casi positivi che sono stati registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono così distribuiti nei Comuni di: Aprilia (24); Castelforte (2); Cisterna di Latina (12); Cori (2); Fondi (9); Formia (7); Gaeta (1); Itri (2); Latina (29); Maenza (2); Minturno (3); Norma (3); Pontinia (7); Priverno (1); Roccagorga (1); Sabaudia (3); Santi Cosma e Damiano (1); Sezze (11); Sonnino (4); Sperlonga (1); Terracina (11). Si è registrato il decesso di 1 paziente, domiciliato nel Comune di Itri. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 ottobre 2020)136 ipositivi chenelle ultime 24 ore dalla Asl di. Icosì distribuiti nei Comuni di: Aprilia (24); Castelforte (2); Cisterna di(12); Cori (2); Fondi (9); Formia (7); Gaeta (1); Itri (2);(29); Maenza (2); Minturno (3); Norma (3); Pontinia (7); Priverno (1); Roccagorga (1); Sabaudia (3); Santi Cosma e Damiano (1); Sezze (11); Sonnino (4); Sperlonga (1); Terracina (11). Si è registrato il decesso di 1 paziente, domiciliato nel Comune di Itri. su Il Corriere della Città.

