Coronavirus, la metro di Milano all’ora di punta: “Meno gente di settimana scorsa, ma spesso è ancora difficile mantenere il distanziamento” (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Sembra una lotteria: a volte è pieno, a volte è vuoto”. Milano, stazione Cadorna, 7.45 del mattino. Sulla banchina della metro un via vai di pendolari sale e scende dai treni della linea rossa che viaggiano in direzione nord e sud-ovest. Nell’ora di punta si alternano vagoni pieni e vagoni vuoti. “C’è meno gente rispetto alla scorsa settimana”, racconta un ragazzo mentre aspetta la metro in direzione Bisceglie. Da lunedì gli studenti delle scuole non ci sono più e questo sembra aver alleggerito la pressione sulla metropolitana anche se dentro ad alcuni vagoni diventa difficile mantenere il distanziamento. “Non capisco perché siano stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Sembra una lotteria: a volte è pieno, a volte è vuoto”., stazione Cadorna, 7.45 del mattino. Sulla banchina dellaun via vai di pendolari sale e scende dai treni della linea rossa che viaggiano in direzione nord e sud-ovest. Nell’ora disi alternano vagoni pieni e vagoni vuoti. “C’è menorispetto alla”, racconta un ragazzo mentre aspetta lain direzione Bisceglie. Da lunedì gli studenti delle scuole non ci sono più e questo sembra aver alleggerito la pressione sullapolitana anche se dentro ad alcuni vagoni diventail distanziamento. “Non capisco perché siano stati ...

LalliVincenzo : RT @DallDonatella: Coronavirus, bus e metro stipati anche dopo l'ultima stretta. Il fallimento del trasporto pubblico ! Ieri ero a Milano p… - sarob2004 : Coronavirus, Macron: 'Misure prese non bastano più' - redellabaracca : RT @redellabaracca: #RoccoSiffredi positivo al Coronavirus: non ha rispettato la distanza di sicurezza di un 1 metro e 32 cm. - DallDonatella : Coronavirus, bus e metro stipati anche dopo l'ultima stretta. Il fallimento del trasporto pubblico ! Ieri ero a Mil… - MauroCapozza : RT @redellabaracca: #RoccoSiffredi positivo al Coronavirus: non ha rispettato la distanza di sicurezza di un 1 metro e 32 cm. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus metro La Naringenina blocca l'infezione di alcuni tipi di coronavirus Metro Il virologo: il coprifuoco è giusto ma nei paesi può essere morbido

Il direttore del Cnr pavese Giovanni Maga promuove le misure per limitare i contatti ma propone di differenziare la stretta in base alla caratteristiche di luoghi e locali ...

Covid e caos trasporti: inutilizzati 180 milioni. E i pullman privati restano nelle rimesse

Mezzi stipati ma gli enti locali «proteggono» il monopolio sul territorio. Il caso dell’imprenditore Saija: offre i servizi a 735 Comuni, nessuna risposta ...

Il direttore del Cnr pavese Giovanni Maga promuove le misure per limitare i contatti ma propone di differenziare la stretta in base alla caratteristiche di luoghi e locali ...Mezzi stipati ma gli enti locali «proteggono» il monopolio sul territorio. Il caso dell’imprenditore Saija: offre i servizi a 735 Comuni, nessuna risposta ...