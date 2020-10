Coronavirus, Italia verso lo “scenario 4”: il più grave (Di giovedì 29 ottobre 2020) Redazione I contagi da Covid-19 in costante crescita, oggi quasi 27mila, ed il valore dell’indice di trasmissibilità Rt proiettano presumibilmente l’Italia verso lo scenario 4, l’ultimo ed il più grave previsto nel documento ‘Prevenzione e risposta a COVID-19’ redatto dall’Iss. È infatti molto probabile, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, che il valore di Rt … Coronavirus, Italia verso lo “scenario 4”: il più grave Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 29 ottobre 2020) Redazione I contagi da Covid-19 in costante crescita, oggi quasi 27mila, ed il valore dell’indice di trasmissibilit&a; Rt proiettano presumibilmente l’lo scenario 4, l’ultimo ed il pi&uprevisto nel documento ‘Prevenzione e risposta a COVID-19’ redatto dall’Iss. &E; infatti molto probabile, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, che il valore di Rt …lo “scenario 4”: il pi&uImpronta Unika.

