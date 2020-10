Coronavirus, Italia nello scenario 3 dell’emergenza: cos’è e cosa comporta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre i numeri della pandemia da Coronavirus lievitano su scala globale, in Italia si infiamma il dibattito sulle recenti misure restrittive introdotte dall’ultimo Dpcm. Un intervento che catapulta il Paese nel pieno della gestione della seconda ondata dell’emergenza Covid-19 e che è “figlio” di uno spettro di ipotesi del Comitato tecnico-scientifico in cui si delineano 4 scenari di trasmissibilità e diffusione, con annesse proposte d’azione per il contenimento. La nazione, secondo quanto reso noto dal premier Conte durante il Question time alla Camera, attualmente si trova nel terzo di questi. Covid-19 in Italia: i 4 scenari dell’emergenza A cornice del più recente Dpcm sull’emergenza Covid in Italia, c’è un lungo documento, diffuso da ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre i numeri della pandemia dalievitano su scala globale, insi infiamma il dibattito sulle recenti misure restrittive introdotte dall’ultimo Dpcm. Un intervento che catapulta il Paese nel pieno della gestione della seconda ondata dell’emergenza Covid-19 e che è “figlio” di uno spettro di ipotesi del Comitato tecnico-scientifico in cui si delineano 4 scenari di trasmissibilità e diffusione, con annesse proposte d’azione per il contenimento. La nazione, secondo quanto reso noto dal premier Conte durante il Question time alla Camera, attualmente si trova nel terzo di questi. Covid-19 in: i 4 scenari dell’emergenza A cornice del più recente Dpcm sull’emergenza Covid in, c’è un lungo documento, diffuso da ...

