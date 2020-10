Coronavirus Italia, i contagi crescono ancora: oltre 26mila positivi e 217 morti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Continuano a salire ancora, un trend che sembra non riuscire ad arrestarsi e che mette l’Italia alle strette. Il numero dei nuovi casi positivi al Coronavirus è ancora in crescita così come il numero delle vittime. Gli ultimi aggiornamenti sui numeri dell’emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino della Protezione Civile del 29 ottobre. Quasi 27mila casi in 24 ore e oltre 200 morti Numeri che crescono ormai da settimane. Anche nel bollettino del 29 ottobre viene confermata la rapidità del virus che continua a proliferare sempre più veloce. Con oggi sono 616.595 le persone che in Italia, dallo scoppio dell’epidemia risalente allo scorso ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Continuano a salire, un trend che sembra non riuscire ad arrestarsi e che mette l’alle strette. Il numero dei nuovi casialin crescita così come il numero delle vittime. Gli ultimi aggiornamenti sui numeri dell’emergenzainnel bollettino della Protezione Civile del 29 ottobre. Quasi 27mila casi in 24 ore e200Numeri cheormai da settimane. Anche nel bollettino del 29 ottobre viene confermata la rapidità del virus che continua a proliferare sempre più veloce. Con oggi sono 616.595 le persone che in, dallo scoppio dell’epidemia risalente allo scorso ...

petergomezblog : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… - fanpage : 'Non posso querelarlo perché il reato di #negazionismo non esiste'. Massimo Galli replica duramente ad Alberto Zang… - RaiNews : #Coronavirus: 26.831 contagi, 217 decessi con oltre 200mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia - ric_bra74 : RT @LucaGattuso: In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per reg… - cremaonline : #Covid19 in #Italia. I dati di oggi, giovedì 29 ottobre, emessi dalla #Protezionecivile. Sono 26.831 i nuovi casi p… -