Coronavirus Italia, bollettino del 29 ottobre: 26.831 nuovi casi su oltre 200mila tamponi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Continuano a salire i nuovi casi in 24 ore di Coronavirus in Italia: sono 26.831 contro i 24.991 di ieri. Aumenta però anche il numero dei tamponi giornalieri effettuati, che supera soglia 200mila (201,452, ieri 198.952). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 29 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Le vittime sono 217 in un giorno, mentre le terapie intensive salgono a quota 1.651 (+115). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 29 ottobre 2020) Continuano a salire iin 24 ore diin: sono 26.831 contro i 24.991 di ieri. Aumenta però anche il numero deigiornalieri effettuati, che supera soglia(201,452, ieri 198.952). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 29(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Le vittime sono 217 in un giorno, mentre le terapie intensive salgono a quota 1.651 (+115).

