Coronavirus, Inps: da marzo a giugno persi 500mila posti di lavoro (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – La crisi sanitaria da Covid-19 in Italia si è tradotta in più di 500mila posti di lavoro persi e un boom di domande di disoccupazione nel primo semestre dell’anno, +12% rispetto ai numeri registrati nel 2019. Sono alcuni dei numeri contenuti nel rapporto annuale Inps presentato questa mattina alla Camera dal presidente dell’Istituto Pasquale Tridico. Secondo la relazione, tra febbraio e giugno a causa della pandemia il Paese ha perso più 400mila occupati dipendenti e quasi 100 indipendenti. Una flessione che ha riguardato soprattutto i rapporti di lavoro a tempo determinato, mentre più contenuta è stata quella degli indeterminati alla luce degli effetti dei provvedimenti normativi adottati come il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – La crisi sanitaria da Covid-19 in Italia si è tradotta in più didie un boom di domande di disoccupazione nel primo semestre dell’anno, +12% rispetto ai numeri registrati nel 2019. Sono alcuni dei numeri contenuti nel rapporto annualepresentato questa mattina alla Camera dal presidente dell’Istituto Pasquale Tridico. Secondo la relazione, tra febbraio ea causa della pandemia il Paese ha perso più 400mila occupati dipendenti e quasi 100 indipendenti. Una flessione che ha riguardato soprattutto i rapporti dia tempo determinato, mentre più contenuta è stata quella degli indeterminati alla luce degli effetti dei provvedimenti normativi adottati come il ...

Aquilottoblu : RT @occhio_notizie: La comunicazione - Radio1VivaVoce : RT @Radio1Rai: ???'Sono allibito dal susseguirsi delle dichiarazioni in cui ognuno ha il suo esperto. Per la #cassaintegrazione, ad aprile… - occhio_notizie : La comunicazione - radioalfa : Coronavirus, contagi al centro medico legale dell'Inps. Sospese le visite per invalidità civile - GrazianaVella : RT @Radio1Rai: ???'Sono allibito dal susseguirsi delle dichiarazioni in cui ognuno ha il suo esperto. Per la #cassaintegrazione, ad aprile… -