Coronavirus: in Veneto oltre 2mila casi per il 2° giorno consecutivo (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'articolo Coronavirus: in Veneto oltre 2mila casi per il 2° giorno consecutivo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'articolo: inper il 2°MeteoWeb.

rtl1025 : ?? Sono 7.558 i nuovi casi di #coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in #Lombardia, per la regione il dato più… - mattinodipadova : CORONAVIRUS / Crisanti scrive alla Regione Veneto: 'I test rapidi sono inaffidabili. Tre positivi ogni dieci sfuggo… - Tg3web : Coronavirus, il Veneto seconda regione per contagi. Mancano anestesisti e infermieri. Il Tg3 in un reparto di terap… - TViweb : Post Edited: COVID VENETO – 2100 contagiati – 58 ricoverati e 16 decessi - fulviobat : RT @RaiStudio24: Andrea #Crisanti, microbiologo, a #Studio24: il 28 febbraio il governatore del #Veneto #Zaia ha rifiutato di interrompere… -