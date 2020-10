Coronavirus in Toscana: 13 morti, oggi 29 ottobre. 137 malati in terapia intensiva. E 1.966 nuovi contagi. Ospedali pieni (Di giovedì 29 ottobre 2020) oggi, 29 ottobre, ci sono stati 13 morti (7 uomini e 6 donne) con età media di 84 anni. E sono addirittura 137 i malati in terapia intensiva. Ma risultano esserci molti degenti ancora in sala d'attesa, ossia al triage, perchè mancano i posti letto veri. E i nuovi contagi sono sempre tanti: 1.966 nelle ultime 24 ore Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 ottobre 2020), 29, ci sono stati 13(7 uomini e 6 donne) con età media di 84 anni. E sono addirittura 137 iin. Ma risultano esserci molti degenti ancora in sala d'attesa, ossia al triage, perchè mancano i posti letto veri. E isono sempre tanti: 1.966 nelle ultime 24 ore

