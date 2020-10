Coronavirus in Toscana: 1.966 nuovi casi, età media 44 anni, 13 decessi, 137 in terapia intensiva (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sono stati 9.904 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 19,9% è risultato positivo Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sono stati 9.904 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 19,9% è risultato positivo

regionetoscana : #covid19 #coronavirus In arrivo 500 nuovi operatori per il tracciamento dei positivi e dei loro contatti. Lavoreran… - regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #29ottobre ?? 1966 nuovi casi ?? 15594 tamponi ?? 1093 ricoverati (+106 da ieri) ?? 137… - NoiTv : Coronavirus senza freni, 172 nuovi casi in provincia di Lucca; 1966 in Toscana; e ci sono anche 11 decessi -… - f_profili : #Coronavirus: 1.966 nuovi casi in #toscana, età media 44 anni, 13 #decessi, 137 in terapia #intensiva. I dati del… - DaniSalvestroni : Regione Toscana Coronavirus: 13 persone decedute. 1966 nuovi casi. Età media 44 anni. Sono 670 a Firenze, 191 a Pr… -