Coronavirus, in italia nuovo record di casi (26.831) e tamponi (201.452). 217 nuovi decessi (Di giovedì 29 ottobre 2020) I nuovi casi di contagio registrati giovedì 29 ottobre sono 26.831, rispetto ai 24.991 di mercoledì. I nuovi decessi 217 (205 quelli del giorno precedente). Sono invece 1.651 le... Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 29 ottobre 2020) Idi contagio registrati giovedì 29 ottobre sono 26.831, rispetto ai 24.991 di mercoledì. I217 (205 quelli del giorno precedente). Sono invece 1.651 le...

petergomezblog : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… - fanpage : 'Non posso querelarlo perché il reato di #negazionismo non esiste'. Massimo Galli replica duramente ad Alberto Zang… - RaiNews : #Coronavirus: 26.831 contagi, 217 decessi con oltre 200mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia - conci66aa : RT @rtl1025: ?? Ancora un record per i contagi da #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: i positivi sono 26.831 (ieri erano stati 24.99… - Affaritaliani : Covid, in Italia nuovo record di contagi: quasi 27 mila. 217 morti -