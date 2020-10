Coronavirus, in Italia nuovo record di casi (26.831) e tamponi (201.452). 217 nuovi decessi e 115 terapie intensive. Arcuri: «Da lunedì 300mila tamponi al giorno» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Con gli oltre 26mila nuovi casi, il totale al 29 ottobre arriva oltre quota 600mila (616.595), mentre il numero totale delle vittime arriva a 38.122 Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 29 ottobre 2020) Con gli oltre 26mila, il totale al 29 ottobre arriva oltre quota 600mila (616.595), mentre il numero totale delle vittime arriva a 38.122

