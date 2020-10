Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: altro record di casi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nuovo bollettino sull’andamento del Coronavirus in Italia: casi sempre più in aumento. Quasi 300.000 gli attualmente positivi sulla penisola altro bollettino preoccupante quello emesso nella giornata odierna dalla Protezione Civile. L’aumento dei casi di Coronavirus in Italia cresce di giorno in giorno e ci si avvicina quasi a raggiungere i 30.000 nuovi positivi quotidiani. Sono 26.831 i nuovi contagi, aumento di quasi 2000 unità nelle ultime 24 ore. Si alza anche il numero di decessi (217) e dei guariti (3878) nella sola giornata odierna. Il numero degli attualmente positivi è vicinissimo a 300mila. Si registra anche un numero alto di tamponi: 201.452 effettuati nelle ultime 24 ore. Preoccupa ... Leggi su zon (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nuovosull’andamento delinsempre più in aumento. Quasi 300.000 gli attualmente positivi sulla penisolapreoccupante quello emesso nella giornata odierna dalla Protezione Civile. L’aumento deidiincresce di giorno in giorno e ci si avvicina quasi a raggiungere i 30.000 nuovi positivi quotidiani. Sono 26.831 i nuovi contagi, aumento di quasi 2000 unità nelle ultime 24 ore. Si alza anche il numero di decessi (217) e dei guariti (3878) nella sola giornata odierna. Il numero degli attualmente positivi è vicinissimo a 300mila. Si registra anche un numero alto di tamponi: 201.452 effettuati nelle ultime 24 ore. Preoccupa ...

petergomezblog : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… - fanpage : 'Non posso querelarlo perché il reato di #negazionismo non esiste'. Massimo Galli replica duramente ad Alberto Zang… - RaiNews : #Coronavirus: 26.831 contagi, 217 decessi con oltre 200mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia - Italia_Notizie : Coronavirus, Tridico: “Nei settori essenziali rimasti aperti 47mila contagiati tra il 22 marzo e il 4 maggio: un te… - cschannel_news : Coronavirus, record di contagi e tamponi in Italia nelle ultime 24 ore. Aumentano i decessi -

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Italia