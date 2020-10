Coronavirus in Italia | il bollettino delle ultime 24 ore

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 28 ottobre Sono 24.991 i casi registrati nelle24 ore a fronte di quasi 199mila tamponi, numero record da inizio epidemia. La Lombardia si conferma la regione con più casi (+7.558). Sopra i 2mila anche Piemonte (+2.827), Veneto (+2.143) e Campania (+2.427). Ritorna a scendere il numero dei decessi (+205), mentre continua a salire la pressione sui servizi ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Perché in questi giorni il coronavirus si sta diffondendo con questa velocità in Europa? Secondo una ricerca di alcuni studiosi delle Università di Valencia e ...(Teleborsa) - I primi nove mesi del 2020 di Autostrade Meridionali evidenziano ricavi pari 51,7 milioni di euro, in diminuzione del 25,45% rispetto ai primi nove mesi del 2019 (69,4 milioni di euro), ...