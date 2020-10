Coronavirus in Italia, 26.831 nuovi casi in un giorno. Boccia: “Disponibili fino 10.300 posti in terapia intensiva” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 ottobre. Nuovo record di contagi e di tamponi. ROMA – Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 ottobre. Continua a salire la curva nel nostro Paese. Sono 26.831 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 201mila tamponi. Dati che hanno portato leggermente a crescere il rapporto tra test e positivi. Mercoledì 28 era del 12,5%, il giorno dopo del 13,3%. Ritornano ad accelerare i decessi (217). Aumenta la pressione sui servizi sanitari. Da segnalare che per il quarto giorno consecutivo la crescita dei pazienti in terapia intensiva è inferiore rispetto a quella delle 24 ore precedenti. La Lombardia preoccupa Milano e la Lombardia continuano ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 ottobre 2020)in, il bollettino del 29 ottobre. Nuovo record di contagi e di tamponi. ROMA –in, il bollettino del 29 ottobre. Continua a salire la curva nel nostro Paese. Sono 26.831 iregistrati nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 201mila tamponi. Dati che hanno portato leggermente a crescere il rapporto tra test e positivi. Mercoledì 28 era del 12,5%, ildopo del 13,3%. Ritornano ad accelerare i decessi (217). Aumenta la pressione sui servizi sanitari. Da segnalare che per il quartoconsecutivo la crescita dei pazienti inintensiva è inferiore rispetto a quella delle 24 ore precedenti. La Lombardia preoccupa Milano e la Lombardia continuano ...

