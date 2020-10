Coronavirus in Gran Bretagna, la polizia: 'Pronti a punire cene e pranzi di Natale in famiglia se violano le regole' (Di giovedì 29 ottobre 2020) in Gran Bretagna quella che da noi è stata solo un'ipotesi, poi naufragata, rischia seriamente di diventare realtà. Per fronteggiare l'emergenza Oltremanica, infatti, è stato imposto un categorico ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 ottobre 2020) inquella che da noi è stata solo un'ipotesi, poi naufragata, rischia seriamente di diventare realtà. Per fronteggiare l'emergenza Oltremanica, infatti, è stato imposto un categorico ...

repubblica : Coronavirus in Gran Bretagna, la polizia avverte: 'Pronti a interrompere i cenoni di Natale' [dal nostro corrispond… - repubblica : Coronavirus in Gran Bretagna, la polizia avverte: 'Pronti a interrompere i cenoni di Natale' - lorepregliasco : Articolo straordinario per capire, dati e grafiche alla mano, il rischio di contagio. - franca705 : RT @repubblica: Coronavirus in Gran Bretagna, la polizia avverte: 'Pronti a interrompere i cenoni di Natale' [dal nostro corrispondente Ant… - ritafrediani : Coronavirus in Gran Bretagna, la polizia avverte: 'Pronti a interrompere i cenoni di Natale' -