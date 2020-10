Coronavirus, in Germania gli ultimi dati confermano l’allarme: nuovo record con quasi 17 mila casi. L’India supera gli 8 milioni di contagi: ora il virus sta accelerando (Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)Germania Istituto Robert Koch I dati della pandemia in Germania del 28 ottobre 2020Nel giorno dell’annuncio su un lockdown light su tutta la Germania, così come sta accadendo per la Francia, il Paese registra un nuovo record di contagi di Coronavirus. L’ondata tedesca ha portato a 16.774 i nuovi casi, secondo l’Istituto Robert Koch, per un totale di 481.013, mentre le vittime nelle ultime 24 ore sono state 89, 10.272 dall’inizio della pandemia. Quella sui contagi è la seconda cifra record in due giorni, dopo i 14.964 rilevati mercoledì 27 ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)Istituto Robert Koch Idella pandemia indel 28 ottobre 2020Nel giorno dell’annuncio su un lockdown light su tutta la, così come sta accadendo per la Francia, il Paese registra undidi. L’ondata tedesca ha portato a 16.774 i nuovi, secondo l’Istituto Robert Koch, per un totale di 481.013, mentre le vittime nelle ultime 24 ore sono state 89, 10.272 dall’inizio della pandemia. Quella suiè la seconda cifrain due giorni, dopo i 14.964 rilevati mercoledì 27 ...

petergomezblog : Coronavirus, in Germania mini-lockdown dal 2 novembre per un mese: ristoranti, palestre e teatri chiusi. Aperti scu… - fanpage : La Germania va verso un nuovo lockdown - Agenzia_Ansa : La cancelliera Angela Merkel aumenta la pressione sulla necessità di ulteriori sterzate anti-Covid in Germania. In… - MarioRo22315926 : RT @Open_gol: Quello che Merkel ha definito uno «sforzo nazionale» è sostenuto da tutti i governatori, anche da quelli dei partiti all’oppo… - FrancescaMezzio : RT @Open_gol: Quello che Merkel ha definito uno «sforzo nazionale» è sostenuto da tutti i governatori, anche da quelli dei partiti all’oppo… -