Coronavirus, in Francia 47.637 casi e 235 decessi nelle ultime 24 ore (Di giovedì 29 ottobre 2020) nella Francia che si prepara al secondo lockdown si registra una nuova impennata di casi . Dopo la flessione degli ultimi due giorni, oggi si registrano 47.367 nuovi contagi e 235 decessi, con il ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 ottobre 2020) nellache si prepara al secondo lockdown si registra una nuova impennata di. Dopo la flessione degli ultimi due giorni, oggi si registrano 47.367 nuovi contagi e 235, con il ...

fanpage : Nuovo #lockdown in #Francia - fattoquotidiano : Coronavirus, Galli: “Andiamo verso situazione simile alla Francia”. Miozzo (Cts): “Solo con rispetto delle regole s… - MediasetTgcom24 : Covid, in Francia e Germania torna il lockdown ma scuole aperte | Trump: 'Loro chiudono, noi no' #coronavirus… - IlCastiga : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Francia e Germania torna il lockdown ma scuole aperte | Trump: 'Loro chiudono, noi no' #coronavirus https:/… - bbribri75 : Ingorghi infiniti per uscire da Parigi: le persone scappano in vista del lockdown Da domani in Francia ci sarà un l… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Covid, in Francia 47mila contagi e 235 morti. Spagna, record da inizio pandemia: 23mila casi Il Fatto Quotidiano Covid, l'Italia verso lo 'Scenario 4': significato e rischi

Mentre i governi di Francia e Germania, seppur con restrizioni diverse, hanno scelto di imporre un secondo lockdown, quello italiano prova a resistere.

Covid, scienziato si contagia due volte per dimostrare che l’immunità di gregge è irraggiungibile

Lo studioso ha rivelato di aver contratto il coronavirus per la prima volta nei primi giorni della pandemia, durante un volo dalla Francia a Novosibirsk. Si anche ammalato accusando sintomi ...

Mentre i governi di Francia e Germania, seppur con restrizioni diverse, hanno scelto di imporre un secondo lockdown, quello italiano prova a resistere.Lo studioso ha rivelato di aver contratto il coronavirus per la prima volta nei primi giorni della pandemia, durante un volo dalla Francia a Novosibirsk. Si anche ammalato accusando sintomi ...