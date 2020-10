Coronavirus, il volontario più giovane per il vaccino è piccolissimo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un’età davvero insolita per diventare volontario per il vacciso Coronavirus: ecco la storia di Abhinav, un bambino americano. Abhinav ha 12 anni viene dall’Ohio e ha preso una decisione importante: vuole sostenere la ricerca. Sarà uno dei volontari che proveranno il vaccino per il Coronavirus. Pochi giorni fa ha ricevuto la sua prima iniezione presso … L'articolo Coronavirus, il volontario più giovane per il vaccino è piccolissimo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un’età davvero insolita per diventareper il vacciso: ecco la storia di Abhinav, un bambino americano. Abhinav ha 12 anni viene dall’Ohio e ha preso una decisione importante: vuole sostenere la ricerca. Sarà uno dei volontari che proveranno ilper il. Pochi giorni fa ha ricevuto la sua prima iniezione presso … L'articolo, ilpiùper ilproviene da www.meteoweek.com.

